FAO оказывает поддержку Туркменистану в сфере улучшения производства хлопка

БАКУ /Trend/ - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) организовала семинар в формате видеоконференции для обсуждения вопросов, связанных с механизацией сбора хлопка в Туркменистане, сообщает Trend со ссылкой на представительство FAO в Турции.

Семинар, в котором приняли участие эксперты из Туркменистана и Турции, предоставил возможность обмена опытом в данной сфере.

Туркменская и турецкая делегации выразили готовность сотрудничать в улучшении сбора и производства хлопка в Туркменистане.

Представитель FAO в Туркменистане Берды Бердыев подчеркнул в своем выступлении на семинаре важность соглашения о сотрудничестве, подписанного с Научно-исследовательским институтом хлопка министерства сельского и лесного хозяйства Турции, целью которого является обмен опытом в области механизации хлопководства.

Представитель FAO в Турции и субрегиональный координатор организации по Центральной Азии Виорел Гуцу подчеркнул актуальность опыта Турции в области механизации сбора урожая хлопка и выразил уверенность, что усилия по оказанию помощи Туркменистану в улучшении его сельского хозяйства укрепят существующее сотрудничество между Туркменистаном, Турцией и FAO.

Хлопок играет важную роль в экономике Туркменистана, который занимает 12-е место в мире по его производству.

Туркменистан входит в десятку крупнейших производителей хлопка в мире, поставляя свою продукцию в Китай, Россию, Великобританию, Южную Корею, Турцию, Иран, Индонезию, Сингапур, Украину и страны Балтии.

В прошлом году в Туркменистане было собрано 1,25 миллиона тонн хлопка.

(Автор: Амина Назарли. Редактор: Константин Шапиро)