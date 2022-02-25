Подписан меморандум о сотрудничестве МСБ Азербайджана и Египта (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках 5-го заседания совместной межправительственной комиссии по экономическому, техническому и научному сотрудничеству между Азербайджаном и Египтом, прошедшего 25 февраля в Баку, подписан меморандум о взаимопонимании между Агентством Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) и египетским Агентством по развитию микро -, малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство Азербайджана по развитию МСБ.

Документ подписали министр международного сотрудничества Египта Рания Аль-Машат и председатель правления Агентства Азербайджана по развитию МСБ Орхан Мамедов.

Меморандум охватывает такие направления, как сотрудничество между МСБ обеих стран, в особенности в области стартапов и женского предпринимательства, обмен информацией и опытом, организация совместных мероприятий.

В своем выступлении на заседании комиссии Орхан Мамедов рассказал о возможностях сотрудничества МСБ обеих стран, проинформировал о поддержке и услугах, оказываемых агентством предпринимателям.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)