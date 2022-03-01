Произведены изменения в структуре комиссии при Конфедерации предпринимателей Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В формате видеоконференции состоялось онлайн-заседание комиссии по менеджменту при Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана, сообщает Trend во вторник со ссылкой на конфедерацию.

В рамках заседания была сформирована новая структура комиссии, а также реформирован состав рабочих групп, приняты новые участники.

Также был утвержден план работы комиссии на предстоящий период.

Отметим, что в 2021 году Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана открыла филиалы в 43 городах и районах, в результате чего достигнуто повышение активности предпринимателей в диалоге государство-частный сектор.

(Автор: Кямран Гасымов)