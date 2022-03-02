В Домах МСБ в Азербайджане внедряют дополнительные средства информирования предпринимателей

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) организует различные мероприятия и выездные встречи для информирования предпринимателей о существующих механизмах государственной поддержки, в том числе услугах, оказываемых агентством.

Как сообщили Trend в агентстве, с учетом расширения сферы услуг, оказываемых предпринимателям, и увеличения числа субъектов бизнеса, пользующихся этими услугами, в Домах МСБ началось внедрение дополнительных средств информирования.

В сообщении отмечается, что в ряде Домов МСБ появились QR-коды о механизмах государственной поддержки.

Предприниматели, подающие заявки в Дома МСБ и сканируя QR-коды через свои мобильные телефоны, могут получить подробную информацию о поддержке и услугах, таких как стартап-сертификаты, исследование внутреннего рынка, поддержка доступа на рынок и др.

В январе - феврале 2022 года в Домах МСБ, функционирующих в городах Хачмаз и Евлах, предпринимателям была оказана 11 801 услуга, говорится в сообщении агентства.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)