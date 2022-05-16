ОЭСР поддерживает Азербайджан в разработке стратегий цифровой трансформации МСБ

БАКУ /Trend/ - Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) поддерживает правительство Азербайджана в разработке и реализации стратегий, направленных на содействие цифровой трансформации сферы малого и среднего бизнеса (МСБ), сообщили Trend в ОЭСР.

В организации заявили, что одним из примеров недавнего сотрудничества с Азербайджаном является взаимодействие в цифровой трансформации сферы предпринимательства с особым акцентом на МСБ.

"Пандемия COVID-19 оказала несоразмерное влияние на МСБ, а также продемонстрировала важность цифровизации бизнеса как способа пережить кризис и сохранить конкурентоспособность. В процессе внедрения цифровых технологий у МСБ появляется возможность изменить способ ведения бизнеса, внедрив новые технологии, которые в конечном итоге повысят производительность. Однако нехватка у МСБ финансовых ресурсов и человеческого потенциала может помешать поддержанию цифровой трансформации. В этом контексте ОЭСР поддерживает правительство Азербайджана в разработке и реализации стратегий, направленных на содействие цифровой трансформации МСБ. Основная цель этой работы заключается в содействии цифровизации МСБ путем предоставления лицам, определяющим стратегию, адаптированных рекомендаций посредством сочетания исследований, анализа, сопоставления передового опыта стран ОЭСР и целенаправленных мероприятий по наращиванию потенциала", - сказали в организации.

(Редактор: Константин Шапиро)

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