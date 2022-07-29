В Азербайджане в скором времени будут внедрены услуги Google Pay - ЦБ

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) постоянно работает в направлении расширения финансовой инклюзивности, повышения доступности финансовых услуг. Ведется работа по активизации деятельности финансовых институтов внутри страны, а также созданию конкурентной среды с участием международных организаций.

Об этом, отвечая на вопрос Trend, сказал в пятницу на пресс-конференции генеральный директор ЦБА Фарид Османов.

"Платежные услуги Apple уже запущены в рамках проектов, над которыми плотно работает ЦБА, и скоро также будут внедрены услуги Google Pay", - сказал Османов.

Отметим, что Google Pay - это разработанная компанией Google система электронных платежей с мобильных устройств, работающих на операционной системе Android.

Напомним, что в Азербайджане в ноябре 2021 года заработало бесконтактное платежное решение Apple Pay.