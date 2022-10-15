Товарооборот между Казахстаном и Вьетнамом увеличился вдвое - премьер

БАКУ /Trend/ - За последние 7 лет товарооборот между Казахстаном и Вьетнамом увеличился в 2 раза.

Об этом в ходе встречи с вице-президентом Вьетнама Во Тхи Ань Суан сказал премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, передает в субботу Trend со ссылкой на правительство Казахстана.

По его словам, этому в том числе способствовало подписание в 2015 году Соглашения о зоне свободной торговли между странами ЕАЭС и Вьетнамом.

«При этом мы готовы уже сейчас нарастить казахстанский экспорт более чем на 500 млн долларов по 90 наименованиям товаров», — отметил Смаилов.

Вместе с тем он поднял вопрос предоставления казахстанским гражданам возможности безвизового въезда во Вьетнам, что окажет положительный эффект на развитие связей.

Смаилов также подчеркнул, что значительный интерес для Казахстана представляет расширение сотрудничества в области сельского хозяйства, особенно в сфере рисоводства.

«Научные исследования и современные вьетнамские технологии возделывания этой культуры могут быть полезны для нашей страны. Мы готовы приступить к практическому сотрудничеству с вьетнамскими коллегами в данном направлении», — отметил он.