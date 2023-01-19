Средний коридор необходим в нынешней сложной глобальной ситуации - председатель Limak Holdings

БАКУ /Trend/ - Средний коридор необходим в нынешней сложной глобальной ситуации.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала председатель турецкой компании Limak Holdings Эбру Оздемир в ходе панельного заседания на тему «Евразийский Средний коридор: от пути до магистрали» в рамках Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария).

«Этот коридор короче и более благоприятен в плане климата. Существуют прочное сотрудничество, дружба между странами [через которые проходит этот коридор]. При высоком уровне сотрудничества частному сектору легче работать. С точки зрения устойчивого развития нам нужны железные дороги. Необходимым элементом этого коридора являются железные дороги. Инфраструктуру можно построить быстрее и эффективно, за очень короткое время. Я думаю, что при поддержке правительства и с участием частного сектора это будет реализовано», — сказала она.

Оздемир отметила, что необходимо создать компанию-оператора для управления работой коридора

«Другой важный фактор связан с налогами и таможней. Эта система должна стать быстрее. Еще одним фактором является валюта. Нам нужен этот альтернативный маршрут в нынешней сложной глобальной ситуации. Этот коридор означает логистические центры, большое участие частного сектора. От этого выиграет и весь бизнес», — добавила она.