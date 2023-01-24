ФАО сосредоточена на реализации проектов по улучшению качества продукции в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) сосредоточена на реализации проектов по улучшению качества продукции, защите окружающей среды в Азербайджане.

Об этом сказал субрегиональный координатор ФАО по Центральной Азии Виорел Гуцу в ходе регионального семинара, посвященного деятельности представительств ФАО в Турции и Азербайджане, передает во вторник Trend.

По его словам, в этом направлении необходимо сплотиться всем странам.

«Опыт Турции в этом направлении очень большой, и мы считаем, что сегодня уже достигнуты большие успехи по этим вопросам. Сегодняшнее мероприятие, считаю, создаст основу для дальнейшего укрепления нашего сотрудничества в рамках этих партнерских программ», - добавил он.

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