IFC и Азербайджан работают над внедрением инновационных инструментов финансирования сельского хозяйства

БАКУ /Trend/ - Международная финансовая корпорация (IFC) сотрудничает с правительством Азербайджана с целью внедрения инновационных инструментов финансирования для развития сельского хозяйства.

Об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend в понедельник региональный директор IFC по Европе Рана Карадшех.

"IFC в рамках своего Проекта финансирования сельского хозяйства, реализованного в партнерстве с SECO, оказала поддержку местным финансовым учреждениям в запуске продуктов финансирования производственно-сбытовых цепочек и помогла отдельным производственно-сбытовым цепочкам по выращиванию клубники и фундука повысить свою конкурентоспособность на экспортных рынках. Финансирование цепочки создания стоимости стало важным шагом, позволившим фермерам получить доступ к финансированию без залога в виде недвижимости и быть уверенными в своем урожае, экспортируемом на рынки Персидского залива или Европы", - отметила Карадшех.

По ее словам, IFC сотрудничает с правительством Азербайджана с целью внедрения инновационных инструментов финансирования для развития сельского хозяйства в Азербайджане и подключения мелких фермеров к глобальным производственно-сбытовым цепочкам.

"В числе этих инструментов аграрные расписки, которые позволяют фермерам получить предуборочное финансирование под гарантией производства определенного объёма урожая, и складские расписки, которые могут использоваться для предоставления финансирования в виде краткосрочных кредитов или гарантии. Правительство, фермеры, финансовые учреждения и другие участники рынка видят преимущества этой инициативы, и на стадии консультаций находятся законопроекты, позволяющие использовать эти инструменты", - сказала она.

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