Raiffeisen Bank International готов поддержать Азербайджан в модернизации экономики

БАКУ/Trend/ - Raiffeisen Bank International (Австрия) готов оказать поддержку Азербайджану в модернизации его экономики, сообщили Trend в RBI.

В RBI заявили, что рост цен на нефть оказывает положительное влияние на экономику Азербайджана и наблюдается активизация денежных потоков и торговли.

"Поэтому мы заинтересованы в поддержке Азербайджана в модернизации его экономики путем приобретения современных технологий с использованием инструментов торгового финансирования", - сказали в банке.

Отметим, что Raiffeisen Bank International уже много лет выступает в качестве основного банка-корреспондента в Европе для финансового рынка Азербайджана.

RBI является ведущим корпоративным и инвестиционным банком Австрии, а также активно работает в регионе Центральной и Восточной Европы, который считает своим внутренним рынком. Рынки тринадцати стран региона обслуживаются дочерними банками Raiffeisen Bank. Кроме того, в группу входит множество поставщиков других финансовых услуг, например, в области лизинга, управления активами, а также слияний и поглощений. Для поддержки своей деятельности RBI имеет представительства и сервисные филиалы в некоторых азиатских и западноевропейских странах.

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