Азербайджан и Израиль подпишут новые соглашения в сферах инноваций, кибербезопасности и образования – Эли Коэн (ФОТО) (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Израиль подпишут новые соглашения в сферах инноваций, кибербезопасности и образования.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend находящийся с визитом в Баку министр иностранных дел Израиля Эли Коэн.

«Я приехал из Израиля в Азербайджан с самой большой делегацией за всю историю. Отношения между Азербайджаном и Израилем являются стратегическими. Поэтому я после открытия посольства в Израиле решил приехать в вашу прекрасную страну. Хорошие отношения между странами в первую очередь основываются на добрых отношениях между народом Азербайджана и народом Израиля. Хочу еще раз подчеркнуть нашу глубокую признательность азербайджанскому народу за все его отношение к еврейской общине, которая на протяжении столетий живет в Азербайджане. Это составляет хорошую основу отношений. У нас прекрасные отношения между азербайджанским народом и еврейским народом и между правительствами", - сказал министр.

Коэн отметил, что Израиль и Азербайджан активно сотрудничают в сферах экономики, туризма, безопасности.

«Мы рассматриваем Азербайджан как стратегического партнера. Торговые отношения, безусловно, будут расширяться. Я здесь, чтобы реализовать этот потенциал и еще больше укрепить отношения между двумя странами. Мы подпишем соглашения в сферах инноваций, кибербезопасности и образования. Наши правительства поставили цель укрепить двустороннее сотрудничество. Моя цель - поднять отношения на более высокий уровень, мы над этим работаем. Я уверен, что мы увидим плоды предстоящего бизнес-форума", - добавил израильский министр.

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