Центробанк Азербайджана может взять паузу в ужесточении денежно-кредитной политики

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) примет решения по денежно-кредитной политике также с учетом внутренних и внешних инфляционных рисков, степени отклонения фактической и ожидаемой инфляции от целевой.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на ЦБА.

"Центральный банк и в дальнейшем продолжит углубленный анализ инфляционных факторов, адекватно используя все имеющиеся в его распоряжении инструменты для возврата инфляции к целевым показателям через денежно-кредитные условия. В случае продолжающегося ослабления инфляционного давления будет рассмотрена возможность взять паузу в ужесточении денежно-кредитной политики как минимум до сентября текущего года, а на последующих этапах - ее смягчения", - говорится в сообщении ЦБА.

Отметим, что ЦБА 21 июня принял решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 9%.

Согласно информации, верхний и нижний пределы процентного коридора также остались неизменными на уровне 10% и 7,5% соответственно.