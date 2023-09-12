ЕБРР поддержит государственно-частное партнерство в инфраструктурных проектах в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готов стимулировать развитие государственно-частного партнерства в инфраструктурных проектах в Азербайджане, сообщили во вторник Trend в банке.

"Государственно-частное партнерство играет решающую роль в обеспечении улучшенного и расширенного предоставления инфраструктуры более высокого качества. ЕБРР ускоряет процесс привлечения частного сектора и особенно заинтересован в расширении государственно-частного партнерства в регионах своей деятельности. Банк играет активную роль вместе со своими партнерами из других международных финансовых институтов в мобилизации дополнительного частного капитала", - заявили в ЕБРР.

Отметим, что на 31 июля 2023 года кредитный портфель проектов ЕБРР в Азербайджане оценивался в 787 миллионов евро. Кредитный портфель рассчитан на реализацию 31 проекта.

Большая часть портфеля (88 процентов, или 692 миллиона евро) нацелена на инвестиции в устойчивую инфраструктуру, 9 процентов, или 67 миллионов евро - на инвестиции в промышленность, торговлю и аграрный сектор, а 3 процента, или 28 миллионов евро - на инвестиции в финансовые институты.

Ожидаемый портфель проектов инвестиций на ближайшие три года составляет 750 миллионов долларов США. Около 300 миллионов долларов ЕБРР планирует инвестировать в 2023 году в ряд отраслей, таких как энергетика, транспорт, частный сектор, малый и средний бизнес и банковский сектор.

Twitter: @Lyaman_Zeyn