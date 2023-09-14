Президент Ильхам Алиев очень сосредоточен на своей миссии и знает, куда хочет вести Азербайджан – министр Ави Дихтер (Эксклюзивное интервью) (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев очень сосредоточен на своей миссии, хорошо осведомлен о деталях и знает, куда хочет вести свою страну.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend находящийся с визитом в Азербайджане министр сельского хозяйства и развития сельских районов Израиля Ави Дихтер.

«Это облегчает нам, министрам сельского хозяйства, работу для того, чтобы двигаться вперед и соблюдать принципы подписанных соглашений. Это мой второй визит в Азербайджан. Последний раз я был здесь 26 лет назад, и хочу сказать, что в Азербайджане, кроме названия, изменилось всё», - сказал он.

Говоря об итогах визита, министр отметил, что подписанная между Израилем и Азербайджаном дорожная карта для сотрудничества в области сельского хозяйства на 2023–2025 годы основана на взаимном интересе обеих сторон.

Ави Дихтер отметил, что Азербайджан и Израиль создадут совместную рабочую группу для проведения эксперимента в сельском хозяйстве.

«Здесь у вас хорошая почва и озимая пшеница, которая намного лучше яровой. Есть разница между орошаемой и неорошаемой пшеницей. Неорошаемая пшеница дает урожай, например, 2000 тонн с гектара, а при орошении этот показатель может достичь 7000-8000 тонн с гектара. Как можно этого добиться с меньшим объемом орошения и лучшими семенами? Это комбинация методов, которые нужно применять до тех пор, пока не будет получен лучший урожай», — пояснил министр.

Дихтер сказал, что израильские компании ждут создания рабочей группы, и по итогам эксперимента этой группы можно будет создать совместные предприятия.

«Это не будет межправительственный проект, это будет межправительственная стратегия. Рабочая группа в первую очередь определит семена для подходящих участков земли. Будут определены способы решения проблемы с ирригацией. Рабочая группа будет создана в ближайшее время. Мы должны прийти к определенному взаимопониманию в течение двух лет. Я считаю, что многие методы, применяемые в сельском хозяйстве Израиля, подойдут и для сельскохозяйственной системы Азербайджана», - сказал он.

Министр полагает, что помимо выращивания пшеницы, Израиль и Азербайджан в будущем смогут сотрудничать и по другим направлениям сельского хозяйства, например, по выращиванию фруктов.

«В Израиле мы применяем систему "плодовая стена" (fruiting wall), которая позволяет получить до 50 процентов больше урожая и гораздо более качественные плоды», — добавил он.

Говоря о деталях сотрудничества по увеличению производства пшеницы, Дихтер сказал, что рабочая группа проведет эксперимент на небольшом участке земли.

«Население Израиля так же составляет 10 миллионов человек, как и в Азербайджане, но территория Израиля равна 25 процентам территории Азербайджана. В Израиле один из самых проблемных вопросов заключается в том, что мы лишь 10 процентов потребности в пшенице покрываем за счет внутреннего производства, а 90 процентов нам приходится импортировать. У нас есть ноу-хау, у нас есть хорошие семена, нам не нужно обновлять семена под соответствующую почву. Мы обсуждали вопрос увеличения урожая пшеницы с министром сельского хозяйства Азербайджана Меджнуном Мамедовым в Риме несколько месяцев назад, говорили об этом в Узбекистане. Во время этого визита в Азербайджан мы подписали письмо о намерениях с тем, чтобы двигаться вперед. У нас состоялась встреча с Президентом Ильхамом Алиевым. Мы с нетерпением ждем возможности использовать ваши преимущества, объединить их с нашими преимуществами и сделать сельскохозяйственную продукцию намного лучше. Мы также встретились с руководителями некоторых компаний, занимающихся здесь сельским хозяйством. Мы собираемся начать с эксперимента на небольшом участке земли. На некоторых полях урожайность в одних местах ниже, а в других – выше. Частично это связано с отсутствием орошения, а частично с другими причинами – семенами, почвой или другими проблемами. Мы собираемся создать группу для проведения эксперимента и пригласим для этого наших исследователей», — сказал он.

Ави Дихтер отметил, что половина территории Израиля приходится на засушливые или полузасушливые области, поэтому проводятся исследования с тем, чтобы обеспечить выращивание фруктов и овощей на абсолютно пустынных территориях.

«На пустынных землях Израиля есть участки с фруктовыми деревьями, овощами, оливковыми деревьями, виноградниками. И мы стараемся привнести в Азербайджан наши знания, опыт в этой сфере. Мы также хотим привезти наши семена, адаптированные к таким территориям, чтобы посмотреть, какой прирост урожая мы сможем получить здесь, в Азербайджане. Мы также планируем расширить территории под пшеницу. Азербайджанская сторона хочет расширения пшеничных полей после проведения экспериментов. Сейчас речь идет о 200 тысяч ах гектаров, это достаточно много, и, если будет необходимость, мы можем расширить эти участки. Я верю, что через десятилетия в Азербайджане будут совершенно другие пшеничные поля. Конечно, мы собираемся разделить урожай между двумя странами по чисто деловым аспектам. Это будет не государственный, а бизнес-проект», - добавил он.

По словам министра, вопрос в том, как увеличить урожай с нынешних полей.

«Израиль и Азербайджан могут сократить объемы импорта пшеницы из других стран. Мы собираемся работать на подготовленных участках как совместное предприятие. Если Азербайджан решит еще больше повысить урожайность пшеницы, используя израильские ноу-хау, он сможет расширить площади пшеничных земель за пределы 200 тысяч гектаров. Я не удивлюсь, если Азербайджан станет экспортером пшеницы, но в первую очередь необходимо обеспечить достаточно пшеницы для покрытия внутреннего спроса», - добавил он.

Дихтер отметил, что в ходе визита израильская делегация посетила новый животноводческий объект - ShirvanAgro в Шамахинском районе. «Это отличный проект, который реализуется совместно с израильской компанией. Местные предприниматели вкладывают средства в реализацию данного проекта. Этот объект больше крупнейшего подобного сельскохозяйственного объекта в Израиле, и он будет самым большим на Южном Кавказе. Завершение реализации проекта ожидается к апрелю 2024 года. Объект практически построен. Этот проект приведет к кардинальным изменениям в сельскохозяйственном секторе вашей страны. Объект рассчитан на 2400 голов коров», - добавил он.

Управление водными ресурсами

Ави Дихтер отметил, что Израиль за последние десятилетия допустил некоторые ошибки в сфере водоснабжения, и рекомендовал Азербайджану не повторять подобных ошибок.

«Это пустая трата времени, пустая трата денег. Когда Израиль испытывал нехватку воды, появились рекламные ролики, призывающие людей не тратить воду зря. Эти ролики было тяжело смотреть. Мы вырыли туннель от Галилейского моря, северной части Израиля, до Негева, юга страны с засушливыми территориями. Но по этому тоннелю мы получали пресную воду. С годами мы поняли, что так продолжаться не может. После десяти лет колебаний мы начали строить опреснительные центры. Менее чем за десять лет две трети потребляемой людьми пресной воды поступали из опреснительных центров. Мы узнали, что потери воды не имеют ничего общего с климатом, они связаны с людьми. Чем больше у вас людей, тем больше воды вы тратите. Мы построили центры по переработке воды. 55 процентов ирригации в сельском хозяйстве Израиля — это оборотная вода. Таким образом, это позволяет решать две проблемы: во-первых, это дает сельскому хозяйству дешевую воду - более дешевую, чем пресная, и, во-вторых, не нужно лить воду в долины Средиземноморья. Чтобы слить отработанную воду, необходимо переработать ее до очень высокого уровня в соответствии с Хартией Барселоны. Это стоит больших денег», — пояснил министр.

Отметив, что в Азербайджане не осуществляется переработка воды, он сказал, что в стране необходимо построить инфраструктуру для опреснения и переработки воды.

Дихтер напомнил о контракте, подписанном с израильским национальным оператором водоснабжения Mekorot Water Company на оказание технических консультационных услуг в рамках проекта опреснения морской воды в Азербайджане.

В заключение министр выразил оптимизм по поводу совместных усилий Израиля и Азербайджана в сфере сельского хозяйства.

«Соглашения пишутся на бумаге, но партнерство осуществляется на деле. Мы выполнили свою роль на бумаге и теперь нам нужно воплотить запланированное в жизнь. Мы добьемся своих целей, которые послужат интересам обеих стран», — сказал Ави Дихтер.

X: @Lyaman_Zeyn