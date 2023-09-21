Названы сроки принятия стратегии цифровой экономики Азербайджана (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:33)

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что стратегия цифровой экономики Азербайджана будет одобрена до конца текущего года после сбора отзывов и предложений от государственного и частного секторов.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал исполнительный директор Центра анализа и координации IV промышленной революции (4sim) при министерстве экономики Фариз Джафаров в ходе конференции "Международные дни кибербезопасности ICSD 2023".

По его словам, стратегия цифровой экономики предусматривает государственно-частное партнерство.

"В частном секторе предусмотрено около 34 проектов, в государственном - 14. В стратегии цифровой экономики с концепцией кластера определен ряд секторов, в том числе туризм, транспорт, логистика, сельское хозяйство, продовольствие и другие сектора. В соответствии с направлениями деятельности каждого министерства была проведена работа по согласованию этой стратегии с существующей стратегией министерств", - сказал Джафаров.

Отметим, что в "Стратегию экономики нового поколения", разработанную в Азербайджане, включены такие направления, как "Big data", искусственный интеллект, "интернет вещей", цифровой маркетинг и другие направления, которые считаются необходимыми для перехода к цифровой экономике.