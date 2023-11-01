Подготовка стратегии развития финансовой системы Азербайджана близится к завершению - гендиректор ЦБА

БАКУ /Trend/ - В настоящее время формируется стратегия развития финансовой системы Азербайджана, и эта стратегия близится к завершению.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Фарид Османов в ходе VII Международного банковского форума (IBF-2023), проходящего в Баку.

"После вступления в силу законопроекта "О платежных услугах и платежных системах" начнутся необходимые и фундаментальные меры по формированию платежной эффективности на финансовых рынках. Наша стратегическая цель — формирование концепции открытого банковского дела на следующий период, ускорение перехода от открытого банковского дела к открытому финансированию. Этот переход позволит нам продвигать возможности распространения открытых данных в банковском секторе, а также в страховании и других рынках капитала", - сказал он.

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