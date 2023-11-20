Начата реализация новых механизмов в экономической политике Азербайджана - замминистра

БАКУ /Trend/ - Начата реализация новых механизмов в экономической политике Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев в ходе Таможенного бизнес-форума 2023 (GBF23), проходящего в Баку.

"Стратегия социально-экономического развития, реализуемая под руководством Президента Ильхама Алиева, ставит перед страной важные цели. Это, прежде всего, дальнейшее повышение привлекательности бизнес-среды, диверсификация экономики и развитие экспортно-ориентированной модели экономического роста, создание новых механизмов поддержки частного сектора, эффективное продвижение малого и среднего предпринимательства, инвестиций и экспорта, повышение экономической активности в регионах и промышленных зонах, связанных с реализацией мер по их созданию. Созданная для инвесторов благоприятная бизнес-среда, предоставляемые льготы и преференции, в том числе стимулирование частного предпринимательства на освобожденных от оккупации территориях, обеспечивают увеличение инвестиций в экономику страны, создание новых производственных площадей и рабочих мест. Начата реализация новых механизмов в экономической политике, включая практику государственно-частного партнерства, кредитно-гарантийные и процентные инструменты субсидирования, а также отдельные меры в сфере приватизации, направленные на дальнейшее повышение частной инвестиционной активности в стране", - отметил он.

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