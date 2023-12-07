Министр назвал объем товарооборота между Азербайджаном и Великобританией

БАКУ /Trend/ - За первые 10 месяцев 2023 года товарооборот между Азербайджаном и Великобританией достиг 734 миллионов долларов США.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе заседания Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

"Великобритания является одним из основных торговых партнеров Азербайджана. В 2022 году товарооборот между нашими странами составил один миллиард долларов США, увеличившись на 55,1 процента по сравнению с 2021 годом. За первые 10 месяцев 2023 года этот показатель достиг 734 миллионов долларов США. Среди основных статей импорта из Великобритании - оборудование, транспортные средства, черные металлы, фармацевтическая и химическая продукция, а азербайджанский экспорт в Великобританию в основном включает сырую нефть, удобрения и различное оборудование", - сказал он.

Отметим, что сегодня в Баку началось 6-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

На встрече планируется обсудить сотрудничество между двумя странами в деловой сфере, областях энергетического перехода, здравоохранения, инфраструктуры, информационно-коммуникационных технологий, кибербезопасности, цифровой экономики и других сферах.

Сопредседателями комиссии являются министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и государственный министр Великобритании по вопросам экспорта лорд Малкольм Оффорд.