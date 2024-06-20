В Азербайджане планируется увеличение объема страхового рынка и его оптимизация - Талех Кязымов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане планируется увеличение объема страхового рынка и его оптимизация.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов в ходе церемонии открытия Азербайджанского международного страхового форума-2024 (AIIF-2024).

"В соответствии с рядом решений были внесены изменения. Эти изменения касаются лиц, которые получают по интернету риски для обеспечения их гарантии, а также обеспечения их прав. Эти меры направлены на усиление их защиты и прав. Несмотря на динамичные изменения, потенциал рынка остается очень высоким на начальном этапе его развития и приведения в соответствие с современными требованиями Центрального банка, который определил это в качестве одного из приоритетов", - сказал он.

Он напомнил, что на 2024-2026 годы разработана стратегия развития этой сферы, которая была принята руководством Центробанка.

"В результате этой стратегии обеспечение стабильности определено как основной приоритет. Планируется увеличение объема страховых услуг и их оптимизация. Будет реализован принцип "минимальные вложения, оптимальный уровень сервиса". Внедрение шести современных технологий повысит доступность страховых услуг и обеспечит высокий уровень удовлетворенности клиентов, что, в свою очередь, поможет оптимизировать нашу систему в целом. Учитывая все эти аспекты, Центробанк начал процесс специального регулирования. Это касается также поддержки инновационных изменений и повышения эффективности управления, что является важным приоритетом в условиях изменения климата и увеличения числа страховых случаев, что ведет к значительным расходам как для населения, так и для экономики", - отметил он.

По его словам, в таких условиях для реализации национальных приоритетов и обеспечения устойчивых финансовых потоков на период 2023-2026 годов была разработана стратегическая карта.

"Она направлена на усиление и управление этим сектором. Обеспечение цифровизации, усиление кадрового потенциала, а также развитие инфраструктуры и обмен опытом в этой сфере являются нашими приоритетами", - добавил он.

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