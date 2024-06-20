В Азербайджане существует значительный потенциал для увеличения проникновения страховых услуг - Ульвия Джаббарова

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане существует значительный потенциал для увеличения проникновения страховых услуг.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала председатель наблюдательного совета Ассоциации страховщиков Азербайджана Ульвия Джаббарова в ходе церемонии открытия Азербайджанского международного страхового форума-2024 (AIIF-2024).

"В Азербайджане существует значительный потенциал для увеличения проникновения страховых услуг. Наша основная цель – реализовать этот потенциал. В этом направлении целенаправленные реформы, проводимые Центральным банком Азербайджана, который является надзорным и регулирующим органом страхового рынка, и сформулированные стратегические цели служат для нас основной дорожной картой", - подчеркнула она.

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