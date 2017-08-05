Туркменистан ведет строительство газопровода ТАПИ по графику

5 августа 2017 08:16 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Прокладка туркменского участка газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) ведётся согласно графику, сообщает в субботу местный телеканал Turkmenistan.

О ходе реализации проекта на заседании правительства доложил туркменский вице-премьер Максат Бабаев.

Напомним, что строительство туркменского участка ТАПИ протяженностью 214 километров началось в декабре 2015 года, а завершится, согласно графику - в конце 2018 года. На афганском и пакистанском участках на данном этапе проводятся изыскательские
работы.

Туркменский газ по трубопроводу ТАПИ может поступить с 2020 года, сказал в мае 2017 года на энергетическом конгрессе в Авазе Мухамметмырат Аманов, главный исполнительный директор консорциума TAPI pipeline Company Ltd.

Являясь лидером TAPI Pipeline Company Limited, госконцерн Туркменгаз, имеющий контрольный пакет акций, выполняет функции основного финансиста и управленца проектом. В консорциум также входят Афганская газовая корпорация, пакистанская Inter State Gas Systems
(Private) Limited и индийская GAIL.

Возможные затраты проекта ТАПИ оцениваются в пределах 7- 10 миллиардов долларов. Консорциум при участии Азиатского банка развития продолжает активные переговоры со всеми заинтересованными сторонами. Изучаются различные варианты участия в проекте, такие как участие в доле компании, проектное финансирование, финансирование через
международные банки развития и с помощью экспортно-кредитных агентств
со всего мира.

Общая протяженность трубопровода, мощностью 33 миллиарда кубометров газа в год, составит 1814 километров, в том числе 774 километра - по территории, Афганистана, 826 километров - Пакистана до населенного пункта Фазилка на границе с Индией.

Газопровод ТАПИ будет экспортировать топливо с газового месторождения Галкыныш в Туркменистане, второго крупнейшего в мире.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Azernews Newspaper
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