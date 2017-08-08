Строительство морской части TAP стартует в 2018 году - менеджер

8 августа 2017 13:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Строительство морской части Трансадриатического трубопровода (TAP), предполагающего транспортировку азербайджанского газа в Европу, планируется начать в 2018 году, сообщает Албанское телеграфное агентство со ссылкой на управляющего консорциума TAP в Албании Шкелгима Бозго.

По словам Бозго, работы по строительству газопровода в Албании завершены почти наполовину.

"Общий объем инвестиций в строительство TAP в Албании составит 1,5 миллиарда евро. 2017 и 2018 года – это самая интенсивная фаза реализации проекта, и ожидается, что объем инвестиций за эти два года составит в целом 800 миллионов евро", - сказал Бозго.

Управляющий консорциума TAP в Албании отметил, что эта цифра составит четыре процента от ВВП страны, а число нанятых граждан Албании достигает двух тысяч человек. Маршрут газопровода в Албании проходит через города Корча, Берат и Фиери, после чего пройдет по дну Адриатического моря до Италии.

"Работы по строительству морской части начнутся в 2018 году. С точки зрения технологического развития это самая простая часть. Затем в 2019 году начнется период тестирования трубопровода и его ввод в эксплуатацию, после чего начнутся поставки газа", - сказал Бозго.

ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубических метров в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Максим Цурков)

Azernews Newspaper
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