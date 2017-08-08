Нефтяная корзина ОПЕК 7 августа подорожала

8 августа 2017 16:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК седьмого августа составила 50,04 доллара за баррель, что на 0,1 доллара больше показателя пятницы, сообщили Trend во вторник в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).

Мировые цены на нефть во вторник днем меняются разнонаправленно.

По состоянию на 11:02 вторника, стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,11 процента - до 52,31 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,06 процента — до 49,42 доллара за баррель.

(Автор: Максим Цурков)

Твиттер: @MaksimTsurkov

Azernews Newspaper
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