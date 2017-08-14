SOCAR ввела в эксплуатацию новую скважину на Каспии

14 августа 2017 15:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госнефтекомпания SOCAR будет дополнительно добывать более 5,1 тысячи тонн нефти ежегодно за счет ввода в эксплуатацию новой скважины на морском месторождении "Нефтяные Камни", говорится в сообщении госкомпании, распространенном в понедельник.

Нефть с дебитом 14 тонн в сутки извлекается в интервале 1219-1211 метров, говорится в сообщении.

В январе-июне 2017 года SOCAR добыла на офшорных и оншорных месторождениях страны 3,71 миллиона тонн нефти против 3,78 миллиона тонн, добытых за аналогичный период 2016 года.

Отметим, что в 2016 году SOCAR добыла 7,52 миллиона тонн нефти против 8,16 миллиона тонн, добытых в 2015 году. Всего в Азербайджане в прошлом году объем добычи нефти составил 41,03 миллиона тонн против 41,58 миллиона тонн, добытых за 2015 год.

В состав SOCAR входят предприятия по добыче нефти и газа на море и суше - ПО "Азнефть"; предприятия химической промышленности, объединенные в компании "Азерикимья"; ПО "Азеригаз", занимающееся распределением в республике добытого газа; нефте- и газоперерабатывающие предприятия, сервисные компании, учреждения, занимающиеся геофизическими и буровыми работами.

(Автор: Максим Цурков)

Твиттер: @MaksimTsurkov

Azernews Newspaper
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