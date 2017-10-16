Завершена поставка труб для строительства TAP

16 октября 2017 14:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Поставка труб для строительства Трансадриатического трубопровода (TAP) полностью завершена в Греции, Албании и Италии, то есть во всех трех странах, где реализуется проект, говорится в сообщении консорциума, распространенном в понедельник.

Последняя партия труб для TAP была получена в Салониках (Греция) 10 октября.

"Транспортировка 55 тысяч труб и изгибов была завершена в течение примерно полутора лет. Первые трубы прибыли в Дуррес (Албания) в апреле 2016 года, а поставки в Грецию начались через месяц, в мае 2016 года. Всего было поставлено 32 тысячи труб в Грецию, 13 тысяч в Албанию, 9150 для строительства морского участка и 670 в Италию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общий вес всех поставленных труб составляет 520 тысяч тонн, что приблизительно равно весу 71 Эйфелевой башни.

"Трубы были транспортированы на основные сортировочные площадки TAP на 79 морских судах различных размеров и 158 поездах внутри Греции. Разгрузка крупнейших судов в среднем занимала пять дней", - говорится в сообщении.

Производителями труб выступили греческая Corinth Pipework и немецкая Salzgitter Mannesmann International.

ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубических метров в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ поступил в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будет проложено по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и 8 километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, AzTAP ("дочка азербайджанской госнефтекомпании SOCAR) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @MaksimTsurkov

Azernews Newspaper
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