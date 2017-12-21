Кыргызстан поставит Узбекистану 550 млн кВт/ч электроэнергии

БАКУ /Trend/ - Кыргызстан с 15 декабря начал поставки электроэнергии в Узбекистан в соответствии с соглашением, подписанным в Ташкенте 5 октября во время визита тогдашнего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает в четверг агентство УзА.

В соответствии с договором Кыргызстан с декабря 2017 года по март 2018 года поставит 550 млн кВт/часов электроэнергии в Узбекистан.

До настоящего времени приняты 3,7 млн кВт/часов, и суточный объем поставок возрастает.

Энергосистема Узбекистана работает во взаимосвязи с энергосистемами Кыргызстана, Казахстана, России и других стран СНГ. Также связаны энергетические системы Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана.

В дальнейшем для увеличения поставок электроэнергии в Афганистан намечено построить 500-киловольтную линию в Сурхандарьинской области. Кроме того, «Узбекэнерго» планирует установить сотрудничество с энергосистемой Таджикистана.

В настоящее время Узбекистаном подготовлены линии напряжением 220 и 500 кВ. Энергосистемой Таджикистана реализуются проекты, направленные на использование противоаварийной автоматики и релейной защиты. После завершения этих проектов в 2018 году планируется наладить параллельную работу энергосистем.

Запланировано также сотрудничество с энергосистемой Туркменистана, что позволит использовать энергосистему для транзита туркменской электроэнергии в другие регионы.

Акционерное общество «Узбекэнерго» планирует в дальнейшем укреплять сотрудничество с энергосистемами стран-участников СНГ, а также модернизировать блоки Сырдарьинской ТЭС и реализовать другие проекты, направленные на развитие отрасли.

(Автор: Нигяр Гулиева)

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