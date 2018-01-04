Строительство TANAP завершено более чем на 80% - министр

4 января 2018 10:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Строительство TANAP завершено более чем на 80 процентов, сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак, пишут в четверг турецкие СМИ.

По его словам, работы были завершены раньше запланированного графика.

Отметим, что трубопровод TANAP будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства Трансадриатического газопровода (ТАР) газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Cтоимость TANAP составляет 7,9 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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