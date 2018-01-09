Минэнерго Азербайджана отчиталось о ходе выполнения соглашения ОПЕК+

9 января 2018 13:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан представил совместной технической комиссии мониторингового комитета ОПЕК данные о ежесуточной добыче нефти в стране в декабре 2017 года в рамках выполнения Венского соглашения по сокращению производства, сообщили Trend во вторник в министерстве энергетики страны.

Согласно данным ведомства, в декабре ежесуточная добыча нефти в Азербайджане составила 810 тысяч баррелей, из которых 755,1 тысячи баррелей пришлись на нефть, а 54,9 тысячи баррелей - на конденсат.

Ежесуточно экспортировалось 649,4 тысячи баррелей нефти, 54,9 тысячи баррелей конденсата и 20,1 тысячи баррелей нефтепродуктов.

В ведомстве подчеркнули, что Азербайджан в очередной раз полностью выполнил обязательства по соглашению о сокращении добычи нефти.

"Отметим, что в январе прошлого года Азербайджан добывал 793,9 тысячи баррелей нефти в сутки, в феврале – 776,4 тысячи баррелей, в марте – 733,3 тысячи баррелей в сутки, в апреле - 781,1 тысячи баррелей, в мае – 785,3 тысячи баррелей, в июне - 793,7 тысячи, в июле – 796,7 тысячи, в августе – 734,8 тысячи, в сентябре – 785,7 тысячи, в октябре - 800,6 тысячи баррелей в сутки, а в ноябре - 790,7 тысячи баррелей", - сказали в минэнерго.

Совместная техническая комиссия была создана 22 января при мониторинговом комитете, созданном с целью контроля выполнения странами взятых на себя обязательств по сокращению добычи нефти.

Отметим, что в декабре 2016 года не входящие в ОПЕК одиннадцать стран (включая Азербайджан) на встрече производителей нефти в Вене согласились сократить добычу суммарно на 558 тысяч баррелей в день. Соглашение было заключено на первую половину 2017 года и продлено на заседании 25 мая до конца первого квартала 2018 года. На последнем заседании ОПЕК в Вене соглашение было вновь продлено до конца 2018 года. Азербайджан присоединился к данному решению.

(Автор: Анвар Мамедов)

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