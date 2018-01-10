PROKON успешно реализовала проект для SOCAR Polymer

10 января 2018 14:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Компания PROKON успешно завершила работы по инженерному проектированию, поставкам и строительству складского помещения для готовой продукции в рамках проекта по производству полипропилена/полиэтилена высокой плотности для SOCAR Polymer, сообщает компания Nobel Oil Services в среду.

Складское помещение расположено в Сумгайыте на восточной части завода по производству полипропилена и полиэтилена высокой плотности и предназначено для хранения готовой продукции. Общий размер помещения составляет 84 x 176 метров, а внутренняя минимальная высота равна шести метрам.

Проект был начат в августе 2016 года и охватил работу по инженерному проектированию, поставкам, строительству, изготовлению и монтажу металлоконструкций, а также получению разрешений от местных органов власти. В рамках проекта PROKON успешно реализовал этапы работ по подготовке строительной площадки, гражданские строительные и земляные работы, которые включали в себя инжиниринг, выемку грунта, засыпку, снос, удаление воды и установку защитных барьеров.

PROKON отмечает, что на проект было потрачено более 350 000 человеко-часов без какого-либо случая потери времени и трудоспособности (LTI). Четкие инструкции со стороны руководства и приверженность проектной команды к золотым правилам безопасности сделали возможным данный успех.

PROKON была основана в 2012 году как дочернее предприятие компании Nobel Oil Services в сфере строительства и управления проектами. PROKON является одной из ведущих местных строительных компаний, способных осуществлять строительство крупномасштабных даунстрим-объектов в стране. К последним реализуемым проектам компании относятся строительство карбамидного завода SOCAR, сооружение промышленных резервуаров и другие.

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