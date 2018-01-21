Министры ОПЕК+ проведут заседание мониторингового комитета

Страны соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в воскресенье проведут первое в 2018 году заседание министерского мониторингового комитета, передает РИА Новости. Оно состоится в Маскате, столице Султаната Оман.



В субботу в Омане прошло заседание технического комитета экспертов ОПЕК+. Помимо традиционного состава участников, на нем присутствовали представители Ливии и ОАЭ, которые формально в комитет не входят.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. В ноябре прошлого года страны ОПЕК+ решили продлить соглашение до конца 2018 года.

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