Каспийский трубопроводный консорциум увеличил экспорт нефти

2 февраля 2018 19:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе 2018 года на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) отгружено 4 848 292 тонны (38 406 924 барреля) нефти, что на 669 375 тонн (16 процентов) больше аналогичного показателя прошлого года, сообщает пресс-служба КТК.

С начала 2018 года по 1 февраля на морском терминале отгружено 46 танкеров. В связи с неблагоприятными погодными условиями в конце января, осложнившими отгрузку танкеров, отгрузка трех танкеров была перенесены на февраль 2018 года.

По состоянию на 1 февраля заканчивается погрузка двух танкеров из январского графика.

Напомним, что в конце 2017 года КТК существенно нарастил объемы отгрузки на морском терминале. Так, в ноябре на экспорт отгружено 5 001 341 тонна (39 621 126 баррелей) нефти. В декабре 2017 года последовал новый месячный рекорд – 5 196 229 тонн (41 103 227 баррелей).

Акционерами КТК являются: Россия (представленная ПАО «Транснефть» - 24 процента и «КТК Компани» - семь процентов) – 31 процент, Казахстан (представлен АО «Национальная компания «КазМунайГаз» - 19 процентов, и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75 процента) - 20,75 процента, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company – 15 процентов, LUKARCO B.V. - 12,5 процента, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5 процента, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5 процента, BG Overseas Holding Limited – два процента, Eni International N.A. N.V. – два процента и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75 процента.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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