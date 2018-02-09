Еврокомиссар: Южный газовый коридор поможет покрыть возрастающую потребность Европы на газ

9 февраля 2018 11:05 (UTC+04:00)

Южный газовый коридор поможет покрыть возрастающую потребность Европы на газ с учетом того, что собственная добыча газа в Евросоюзе сокращается. Об этом заявил еврокомиссар по климатическим изменениям и энергетике Мигель Ариас Каньете, выступая на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге, передает ТАСС.

Также он отметил, что зависимость Европейского союза от импорта газа возрастет к 2040 году до 83 процента с нынешних примерно 70 процентов.

"Газ остается значительным источником энергии для Евросоюза. Европа все более зависит от импорта газа. Сейчас ЕС импортирует 70 процентов потребляемого газа", - сказал он.

При этом еврокомиссар отметил, что "собственная добыча газа в Европе сокращается". "Наша зависимость от импорта газа, как ожидается, продолжит расти и достигнет уровня выше 83 процентов к 2040 году", - признал он.

Отметим, что "Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники. Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского и Трансадриатического трубопроводов.

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