Еврокомиссар: Южный газовый коридор поможет покрыть возрастающую потребность Европы на газ

Южный газовый коридор поможет покрыть возрастающую потребность Европы на газ с учетом того, что собственная добыча газа в Евросоюзе сокращается. Об этом заявил еврокомиссар по климатическим изменениям и энергетике Мигель Ариас Каньете, выступая на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге, передает ТАСС.

Также он отметил, что зависимость Европейского союза от импорта газа возрастет к 2040 году до 83 процента с нынешних примерно 70 процентов.

"Газ остается значительным источником энергии для Евросоюза. Европа все более зависит от импорта газа. Сейчас ЕС импортирует 70 процентов потребляемого газа", - сказал он.

При этом еврокомиссар отметил, что "собственная добыча газа в Европе сокращается". "Наша зависимость от импорта газа, как ожидается, продолжит расти и достигнет уровня выше 83 процентов к 2040 году", - признал он.

Отметим, что "Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники. Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского и Трансадриатического трубопроводов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.