Нефтяная корзина ОПЕК 23 февраля подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК 23 февраля составила 64,16 доллара за баррель, что на 1,08 доллара больше показателя прошлого четверга, сообщили Trend в понедельник в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Zafiro (Экваториальная Гвинея), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).

Нефть в понедельник демонстрирует разнонаправленную динамику.

По состоянию на 12:51 понедельника, стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,03 процента - до 67,29 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI повышалась на 0,02 процента — до 63,56 доллара за баррель.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @MaksimTsurkov

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