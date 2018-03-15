Азербайджан вступит в Международную энергетическую хартию (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан вступит в Международную энергетическую хартию. Об этом в четверг на брифинге по итогам конференции по энергоэффективности сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

Соответствующее письмо о вступлении было передано Парвизом Шахбазовым генеральному секретарю Международной энергетической хартии Урбану Руснаку в ходе конференции по энергоэффективности.

"Азербайджан являлся участником Европейской энергетической хартии с 1998 года. В мае 2015 года Европейская энергетическая хартия получила международный статус. Азербайджан принял решение вступить в хартию, и соответствующее письмо сегодня было передано господину Руснаку", - сказал Шахбазов.

Министр также отметил важность законопроекта об эффективном использовании энергии, обсуждаемом на конференции, и ее важность для будущего экономики Азербайджана.

"Законопроект об эффективном использовании энергии будет рассмотрен экспертами и соответствующими государственными структурами, после чего поступит на ратификацию Милли Меджлиса (парламента)", - сказал министр.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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