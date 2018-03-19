Азербайджан и Иран обсуждают совместную разработку месторождений на Каспии (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Иран обсудили проект соглашения по разработке ряда нефтяных блоков на Каспии, сообщил Trend замминистра нефти Ирана Амир Хоссейн Заманиния.

"Если этот проект принесет результаты, это будет поворотным пунктом в сотрудничестве между Ираном и Азербайджаном. Он может принести большую выгоду обеим сторонам", - отметил замминистра.

Среди обсуждаемых блоков, в частности, называется Араз-Алов-Шарг. Его разработка заморожена до достижения соглашения о статусе Каспия между Азербайджаном и Ираном.

"В целом мы провели содержательные и конструктивные переговоры в дружественной атмосфере. Мы согласовали основные положения соглашений, которые должны быть подписаны в Баку", - сказал Заманиния.

Напомним, что в конце марта ожидается визит в Баку президента Ирана Хасана Рухани. В рамках визита запланировано подписание восьми соглашений, включая документ по сотрудничеству в нефтяном секторе.

Отметим, что в Тегеране с двухдневным визитом находилась азербайджанская делегация во главе с министром экономики и сопредседателем азербайджано-иранской межправкомиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной сферах Шахином Мустафаевым. В рамках визита он провел несколько встреч, в том числе с президентом Ирана Хасаном Рухани.

(Авторы: Илькин Шафиев, Камьяр Эгбалнежад. Редактор: Ирина Парфёнова)

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