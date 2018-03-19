ОПЕК+ поставил новый рекорд по сокращению добычи

19 марта 2018 23:52 (UTC+04:00)

Страны, участвующие в соглашении о сокращении добычи, выполнили в феврале план на 138%, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg .

Сообщается, что среди стран ОПЕК показатель достиг 142%, стран, которые не входят в ОПЕК, - 130%.

По итогам января средний результат также был рекордным - 133%.

14-15 апреля в Саудовской Аравии состоится министерский мониторинговый комитет, который рассмотрит доклад технического комитета об итогах исполнения соглашения и теоретически может вынести рекомендации по дальнейшей реализации сделки.

В конце 2016 года 24 страны договорились убрать с рынка совокупно порядка 1,8 млн баррелей в сутки к уровню октября 2016 года. Сокращение заработало с начала 2017 года и после продления будет действовать до конца 2018 года.

Высокий процент исполнения обязательств отчасти возник из-за стремительного падения добычи в Венесуэле. По данным минэнерго США, производство нефти в стране (является членом ОПЕК) упало с 3,2 млн баррелей в сутки в 1997 году до 1,6 млн баррелей в 2018 году. При этом еще в январе 2016 года показатель находился на отметке 2,3 млн баррелей в сутки.

По данным МЭА, в феврале также снизилась добыча на фоне ремонтов мощностей в ОАЭ, в Анголе, а также в Ираке.

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