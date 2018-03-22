Цена нефти на нью-йоркской бирже поднялась до $65,04 за баррель

22 марта 2018 00:39 (UTC+04:00)

Цена барреля нефти с поставкой в мае выросла на нью-йоркской бирже в среду на $1,5 или на 2,4% до отметки 65,04, что стало самым высоким показателем за последний месяц. Как отметила газета The Wall Street Journal, таким образом рынок отреагировал на распространенное ранее в среду сообщение Управления информации министерства энергетики США о сокращении запасов сырой нефти в США на 2,6 млн баррелей в неделю, передает ТАСС.

Акции нефтяной компании Marathon Oil выросли на 6,0% до 16,17, Newsfield Exploration - на 5,13% до 24,60, Anadarko Petroleum - на 4,67% до 61,21, ConocoPhillips - на 4,22% до 57,00.

Днем ранее, напомнила The Wall Street Journal, цены на нефть также выросли на 2% после встречи президента США Дональда Трампа с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Участники рынка, по данным газеты, расценили итоги этой встречи как указание на возможность ужесточения политики США в отношении Ирана. "Думаю, что разговоры о возможных санкциях заставляют людей нервничать", - привела газета мнение вице-президента компании Mobius Risk Group Джона Соусера.

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