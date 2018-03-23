Иран огласил объемы экспорта нефти за прошедший год

23 марта 2018 14:09 (UTC+04:00)

Иран в течение прошедшего 1396 иранского финансового года, в среднем, экспортировал 2,6 миллиона баррелей нефти в день в страны Азии и Европы, начиная с 20 марта 2017 года.

Экспорт включал 2,155 миллиона баррелей нефти в сутки и 428 000 баррелей конденсата в сутки в течение одногодичного периода, сообщает официальное информационное агентство министерства нефти Ирана SHANA.

Китай и Индия были крупнейшими импортерами нефти из Ирана, в то время как Южная Корея была главным пунктом назначения экспорта конденсата в страны Азии.

Более 60 процентов экспорта нефти и конденсата из Ирана было отправлено на азиатские нефтеперерабатывающие заводы в прошедшем финансовом году. Доля европейских стран в экспорте нефти из Ирана составляла около 40 процентов.

"Total" (Франция), "Tubrash" (Турция), "Eni" и "Saras" (Италия) являются крупнейшими европейскими клиентами Ирана.

Иран экспортировал в сутки 2,5 миллиона баррелей нефти и газового конденсата, из которых 18 процентов было поставлено в ЕС, до введения санкций в 2012 году.

После 2012 года ЕС сократил закупку нефти в Иране, а азиатским странам пришлось постепенно сокращать импорт иранской нефти, что привело к сокращению до 1,2 миллиона баррелей в сутки в 2015 году.

После отмены санкций в 2016 году, на основе ядерного соглашения, Иран возобновил экспорт нефти.

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