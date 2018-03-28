Министр энергетики Албании о важности TAP для всего региона

БАКУ /Trend/ - Трансадриатический трубопровод (TAP), предусматривающий транспортировку азербайджанского газа в Европу, является очень важным проектом для Албании и всего региона.

Об этом, согласно сообщению министерства инфраструктуры и энергетики Албании, сказал глава этого ведомства Дамиан Гикнури в ходе презентации национальной энергетической стратегии Албании-2030.

Министр сказал, что основными вызовами энергетического сектора Албании в ближайшие годы являются поддержка экономического развития, повышение безопасности энергоснабжения, энергоэффективности, увеличение доли возобновляемых источников энергии, реализация проекта газификации после строительство TAP, а также начало проекта Ионическо-Адриатического трубопровода (IAP).

"Потенциальные инвестиции, связанные с реализацией стратегии, составляют 2,7 миллиарда евро (около 3,3 миллиарда долларов) в период 2018-2030 годов", - добавил Гикнури.

ТАР стоимостью в 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будет проложено по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Максим Цурков)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.