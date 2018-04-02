Турецкий министр назвал АЭС «Аккую» 60-летней мечтой

2 апреля 2018 10:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак назвал АЭС «Аккую» 60-летней мечтой Турции, пишут в понедельник турецкие СМИ.

По словам министра, строительство АЭС «Аккую» - один из приоритетных проектов в Турции.

Министр отметил, что 3 апреля текущего года при участии президентов Турции и России - Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина состоится церемония закладки фундамента для АЭС «Аккую».

Отметим что проект АЭС «Аккую» включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения «3+», соответствующими самым высоким, так называемым «постфукусимским» стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 мегаватт. Стоимость проекта составляет порядка 20 миллиардов долларов США.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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