Азербайджанский завод модернизирует производство (Эксклюзив)

3 апреля 2018 18:27 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Азербайджан будет экспортировать солнечные панели (Эксклюзив)
Бизнес 19:25
Цены на драгметаллы в Азербайджане изменились разнонаправленно
Бизнес 19:17
В Азербайджане заработают новые солнечные электростанции (Эксклюзив)
Энергетика 19:03
Лев Спивак: Предвыборная обстановка в Азербайджане стабильная и спокойная
Политика 18:52
Болгария приветствует возможность открытия чартерных рейсов с Азербайджаном (Эксклюзив)
Туризм 17:01
Хикмет Гаджиев подтвердил участие главы МИД КНДР на конференции в Баку
Политика 16:28
Обсуждается вопрос о выдаче прибывающим в Кувейт гражданам Азербайджана электронной визы
Общество 16:23
Азербайджанцы чаще других посещали Грузию в марте
Туризм 15:34
Глава МИД Индии посетит Азербайджан
Политика 14:38
Туристический поток из Азербайджана в Болгарию вырос на 21% - министр (Эксклюзив)
Туризм 13:59
ВБ и корейский фонд поддержат экологические проекты в Азербайджане
Бизнес 13:52
Оглашен список наблюдателей на президентских выборах в Азербайджане от Казахстана
Политика 12:57
Глава МИД Китая в Пекине встретится с министром иностранных дел КНДР
Китай 12:07
В Баку начало работу совещание старших должностных лиц стран-членов Движения неприсоединения (ФОТО)
Политика 11:52
Глава МИД КНДР прибыл в Пекин, откуда предположительно отправится в Азербайджан
Политика 10:23
Глава МИД КНДР посетит Азербайджан и Россию после визита в Пекин
Политика 08:29
Болгария привлекает азербайджанских инвесторов в новые проекты в сфере туризма (Эксклюзив)
Туризм 07:30
Госдума утвердила кандидатуру нового посла РФ в Азербайджане
Политика 2 апреля 22:50