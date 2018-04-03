В Азербайджане заработают новые солнечные электростанции (Эксклюзив)

3 апреля 2018 19:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время в Азербайджане планируется сдать в эксплуатацию две новые солнечные электростанции.

Об этом во вторник сказал Trend главный технолог компании Azguntex Низами Аскеров. Станции будут работать на солнечных панелях, производимых компанией.

«Электростанция в бакинском поселке Сахиль уже полностью готова к эксплуатации. Осталось только подключение солнечных генерирующих мощностей к общей электросети. После начала ее работы планируется также сдать в эксплуатацию аналогичную станцию в городе Сумгайыт, где работы практически уже завершены»,- отметил Аскеров.

Сегодня в Азербайджане солнечные электростанции функционируют в городах Гобустан и Самух, бакинских поселках Пираллахи и Сураханы.

«Например, в Гобустане солнечная электростанция почти полностью покрывает потребности города в электроэнергии. Задача – увеличивать количество таких электростанций и извлекать максимум возможностей из альтернативной энергии», - сказал главный технолог компании.

Завод компании Azguntex был открыт в апреле 2012 года. Срок эксплуатации производимых солнечных панелей составляет 30-40 лет.

Мощность энергетической системы Азербайджана составляет около 12 тысяч мегавольт/ампер. При этом, по мнению экспертов, потенциал возобновляемых источников энергии в стране составляет свыше 25,3 тысячи мегавольт/ампер. Большая часть потенциала страны в этой сфере приходится на солнечную энергию.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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