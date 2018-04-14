Оглашены сроки завершения модернизации крупного казахстанского НПЗ

БАКУ /Trend/ - Модернизация одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Казахстана, расположенного в Атырау, завершится к концу мая 2018 года.

Об этом стало известно на встрече премьер-министра с работниками НПЗ в рамках рабочего визита в Атырау, сообщает пресс-служба "КазМунайГаза".

“В настоящий момент ведутся пусковые работы на установке олигомеризации бутенов, предназначенной для получения высокооктанового компонента автобензинов, а также на установке производства и очистки водорода. На остальных установках комплекса продолжаются пусконаладочные работы. Окончание пусконаладочных работ запланировано до конца мая текущего года”, - говорится в сообщении.

Премьер-министру также доложили о ходе проведения пусковых работ, в рамках которых запущены установки каталитического крекинга, очистки сжиженного газа и комбинированной установки производства серы.

Напомним, что 29 марта в ходе пусковых работ на основной установке каталитического крекинга Атырауского НПЗ получена первая опытно-промышленная партия автобензина. При этом производство товарных автомобильных бензинов на АНПЗ выросло более чем в два раза (с 1 900 до 4 500 тонн в сутки).

После завершения пусковых работ на КГПН будет увеличено производство светлых нефтепродуктов: высокооктановых бензинов — с 643 000 до 1 600 000 тонн в год; авиатоплива — с 21 000 до 75 000 с последующим увеличением до 250 000 тонн в год.

Производство мазута будет уменьшено с 1 495 000 до 600 000 тонн в год.

Пуск комплекса глубокой переработки нефти на АНПЗ позволит улучшить экологическую обстановку за счет снижения в автомобильном бензине содержания серы, бензола и ароматических углеводородов.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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