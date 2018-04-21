Президенты Узбекистана и России обсудили запуск совместного газового проекта

20 апреля состоялся телефонный разговор президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщают узбекские СМИ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент Узбекистана выразил искреннюю признательность президенту Владимиру Путину за направленное послание и участие представительной российской делегации в торжественных мероприятиях по случаю завершения строительства и запуска Кандымского газоперерабатывающего комплекса, прошедших накануне в Бухарской области.

Было особо отмечено, что созданное совместно с компанией «ЛУКОЙЛ» высокотехнологичное производство по глубокой переработке природного газа является ещё одним ярким примером укрепляющихся отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими странами.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего расширения и углубления узбекско-российских многоплановых отношений в контексте реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

Рассмотрены также актуальные аспекты региональной и международной политики.

Президент Узбекистана вновь подтвердил приглашение президенту России посетить страну с государственным визитом. Приглашение было с благодарностью принято.

Конкретные сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.

В завершение телефонного разговора президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент России Владимир Путин подтвердили готовность продолжить активное взаимодействие в различных форматах.

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