Президенты Узбекистана и России обсудили запуск совместного газового проекта

20 апреля состоялся телефонный разговор президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщают узбекские СМИ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Президент Узбекистана выразил искреннюю признательность президенту Владимиру Путину за направленное послание и участие представительной российской делегации в торжественных мероприятиях по случаю завершения строительства и запуска Кандымского газоперерабатывающего комплекса, прошедших накануне в Бухарской области.
Было особо отмечено, что созданное совместно с компанией «ЛУКОЙЛ» высокотехнологичное производство по глубокой переработке природного газа является ещё одним ярким примером укрепляющихся отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими странами.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего расширения и углубления узбекско-российских многоплановых отношений в контексте реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.
Рассмотрены также актуальные аспекты региональной и международной политики.
Президент Узбекистана вновь подтвердил приглашение президенту России посетить страну с государственным визитом. Приглашение было с благодарностью принято.
Конкретные сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.
В завершение телефонного разговора президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент России Владимир Путин подтвердили готовность продолжить активное взаимодействие в различных форматах.
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