IEA: Спрос на нефть в мире увеличится к 2023 году

23 апреля 2018 16:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Спрос на нефть на мировом рынке увеличится к 2023 году.

Об этом в понедельник на третьем международном форуме SOCAR под названием "Downstream Каспий и Центральная Азия - торговля, логистика, нефтепереработка" сказал старший аналитик Международного энергетического агентства (IEA) по рынкам нефти Кристоф Баррет.

По его словам основными источниками увеличения спроса на нефть будут Китай и Индия.

"К 2023 году мы ожидаем сокращения разрыва между спросом и предложением. К этому времени США также приступят к активным поискам новых рынков сбыта энергоресурсов", - сказал Баррет.

Эксперт подчеркнул, что IEA в долгосрочной перспективе ожидают рост добычи и экспорта сланцевой нефти в Европу и Азию, что окажет значительное влияние на баланс международного энергетического рынка, а также сократит разрыв между спросом и предложением.

Важную роль в экономии энергоресурсов в среднесрочной перспективе, по словам Баррета, сыграют использование электромобилей, которые могут сократить потребление бензина и дизельного топлива на 1,8 тысячи баррелей в день, а также переход большинства морских судов с 2020 года на использование мазута с низким содержанием серы.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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