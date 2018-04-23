SOCAR уточнила текущую стоимость модернизации Бакинского НПЗ

23 апреля 2018 18:13 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Стоимость проекта модернизации и реконструкции Бакинского НПЗ имени Гейдара Алиева в настоящее время оценивается примерно в 2,2 миллиарда долларов.

Об этом сказал журналистам в понедельник советник вице-президента госнефтекомпании SOCAR по стратегическому развитию Теймур Алиев в кулуарах III Международного форума SOCAR "Downstream Каспий и Центральная Азия - торговля, логистика, нефтепереработка и нефтехимия".

Он отметил, что проект полностью финансируется Государственным нефтяным фондом Азербайджана.

"Стоимость проекта не окончательная. Контракт, который подписан на реконструкцию существующих установок, подписан с нефиксированной ценой. Дело в том, что, так как установки старые, с большим периодом эксплуатации, никто из подрядчиков не рискует подписать контракт с фиксированной ценой. Мы тоже стараемся сэкономить и снизить расходы, поэтому стоимость проекта еще может измениться в обе стороны", - сказал Алиев.

Ранее SOCAR подписала EPC контракт (проектирование, поставки и строительство) с испанской Tecnicas Reunidas на проведение работ по реконструкции имеющихся установок на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева в рамках проекта его модернизации.

После модернизации производственная мощность НПЗ будет увеличена с шести миллионов до восьми миллиона тонн в год, а его эксплуатационный срок увеличится до 2040 года.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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