SOCAR уточнила текущую стоимость модернизации Бакинского НПЗ

"Стоимость проекта не окончательная. Контракт, который подписан на реконструкцию существующих установок, подписан с нефиксированной ценой. Дело в том, что, так как установки старые, с большим периодом эксплуатации, никто из подрядчиков не рискует подписать контракт с фиксированной ценой. Мы тоже стараемся сэкономить и снизить расходы, поэтому стоимость проекта еще может измениться в обе стороны", - сказал Алиев.

Ранее SOCAR подписала EPC контракт (проектирование, поставки и строительство) с испанской Tecnicas Reunidas на проведение работ по реконструкции имеющихся установок на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева в рамках проекта его модернизации. После модернизации производственная мощность НПЗ будет увеличена с шести миллионов до восьми миллиона тонн в год, а его эксплуатационный срок увеличится до 2040 года. (Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова) Твиттер: @IlkinShafiyev Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.