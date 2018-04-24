Консорциум TAP приступил к реабилитации еще одного участка дороги в Албании

24 апреля 2018 14:39 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Консорциум по строительству Трансадриатического трубопровода (TAP), нацеленный на транспортировку азербайджанского газа в Европу, в апреле текущего года приступил к реабилитации еще одного сегмента дороги в Албании, говорится в сообщении, размещенном на сайте консорциума.

Как отмечается, 4,5-километровый участок дороги связывает города Билишт и Вишоцица в Албании.

Эта дорога обеспечит более безопасный и быстрый выход проживающим в этом регионе фермерам на рынки городов Билишт и Корча, говорится в сообщении.

«Консорциум TAP и его подрядчик уже приступили к полной реабилитации дороги, которая соединяет Билишт с Вишоцица и далее ведет к измерительной станции TAP», - отмечается в сообщении.

На первом этапе восстановления подъездных дорог и мостов в Албании, ТАР осуществил реабилитацию порядка 58 километров дорог, построил два новых моста и восстановил 40 существующих мостов в рамках сотрудничества с правительством страны, говорится в сообщении консорциума.

В то же время, как отмечается, второй этап реабилитации около 120-километровой дорожной инфраструктуры в Албании уже завершено примерно на 87 процентов.

ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубических метров в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будет проложено по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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