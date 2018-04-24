В Китае начнется активное развитие ядерной энергетики и строительство агрегатов

Китайская ядерно-энергетическая ассоциация впервые опубликовала «Доклад о ценности стратегии развития ядерной энергетики третьего поколения в Китае». Согласно этому документу, в КНР в целом сформировались преимущества в области развития атомной энергии третьего поколения, сообщает People's Daily.

По словам начальника Отдела ядерной энергетики Государственного управления по делам энергетики Китая Цзэн Ячуаня, ожидается, что в ядерной энергетике третьего поколения начнется этап массового строительства в последний период 13-й пятилетки, в будущем в определенный промежуток времени ежегодно планируется создание от шести до восьми агрегатов ядерной энергетики третьего поколения.

За последние несколько лет индустрия ядерной энергетики Китая добилась больших результатов. На базе строительства реактора «Хуалун-1» и успешной разработки реактора CAP1400, Китай вслед за США, Францией и Россией стал еще одной страной, обладающей независимыми технологиями ядерной энергетики третьего поколения и целостной производственной цепочкой. Что касается объема строительства и перспектив развития, КНР уже становится производственным центром по развитию ядерной энергетики третьего поколения в мире.

Введение диверсификации в энергетическую структуру и осуществление низкой карбонизации являются стратегическими выборами разных стран в энергетической безопасности, а также важным содержанием структурного реформирования сегмента предложения в энергетике в новую эпоху. В настоящее время ядерная энергетика является одним из трех важных источников энергии, в 2016 году она составляла 10,6 процента от общего показателя вырабатываемой энергетики в мире, доли Франции, Великобритании, США и России в производстве ядерной энергии составляют 72,3 процента, 20,4 процента, 19,7 процента и 17,1 процента соответственно. Пропорция КНР достигает лишь 3,6 процента.

Секретарь Китайской ядерно-энергетической ассоциации Чжан Тинкэ отметил, что Китай все еще относительно сильно зависит от энергетического угля, доля потребления достигает 70 процентов. По его словам, развитие ядерной энергетики позволяет решать проблемы, связанные с несбалансированными поставками энергии, имеет огромное значение для регулирования энергетической структуры, масштабного сокращения выбросов загрязняющих веществ.

Автоматизация ядерной энергетики третьего поколения является важным приводом для развития производства высокотехнологического оборудования стратегического характера на национальном уровне. Ядерная энергетика третьего поколения вобрала в себя многочисленные научно-технические разработки, производство высокотехнологического оборудования и сложные инженерные проекты. Эта сфера сосредотачивает в себе множество технологий, более того, оказывает влияние на другие отрасли. Все это играет стимулирующую роль в усилении Китая, а также предоставит опору для осуществления стратегии «Производство Китая-2025».

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