Нефтяная корзина ОПЕК 25 апреля подешевела

26 апреля 2018 12:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК 25 апреля составила 70,5 доллара за баррель, что на 0,84 доллара ниже по сравнению с показателем вторника, сообщили Trend в четверг в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Zafiro (Экваториальная Гвинея), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).

Мировые цены на нефть в четверг продолжают расти, вопреки вышедшей днем ранее статистики по добыче и запасам сырья в США, инвесторы по-прежнему следят за ситуацией с ядерной программой Ирана и снижением добычи в Венесуэле.

По состоянию на 12:17 четверга, стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,47 процента - до 74,35 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI повышалась на 0,29 процента - до 68,25 доллара за баррель.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @MTsurkovTrend

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